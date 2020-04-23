Промоутер соперника называет Усика одним из лучших боксеров

Дэвид оценил мастерство украинца
#Хэй #Усик
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Источник – Boxing 24/7.
Британский супертяжеловес Дерек Чисора благодаря переносу боя сможет лучше подготовиться к противостоянию с украинцем Александром Усиком.
Об этом заявил промоутер британца Дэвид Хэй.
“Перенос этого поединка разочаровывает нас. Но есть и положительные моменты – чем позже состоится бой, тем лучше подготовиться к нему Дерек. Нужно понимать, что Чисора будет боксировать с соперником, который, вероятно, является лучшим в мире среди великих боксеров. Многие включают Усика в пятерку лучших боксеров независимо от весовой категории.
Сейчас Александр выступает в супертяжелом весе, он уже успел провести в этом дивизионе один бой. Не думаю, что Усик смог шокировать мир, победив Чазз Уизерспуна, но он досрочно остановил его. Чисора не похож на Уизерспуна. Чазз почти не готовился к тому бою, поэтому Александр его уничтожил”, – сказал Хэй.
Ранее, Джошуа отмечал, что хочет драться с Усиком, Уайлдером и Фьюри.
Напомним, Усик озвучил свою версию появления коронавирус.