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Промоутер соперника называет Усика одним из лучших боксеров

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Дэвид оценил мастерство украинца

#Хэй #Усик

Про сорт здесь.

Источник – Boxing 24/7.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора благодаря переносу боя сможет лучше подготовиться к противостоянию с украинцем Александром Усиком.

Об этом заявил промоутер британца Дэвид Хэй.

“Перенос этого поединка разочаровывает нас. Но есть и положительные моменты – чем позже состоится бой, тем лучше подготовиться к нему Дерек. Нужно понимать, что Чисора будет боксировать с соперником, который, вероятно, является лучшим в мире среди великих боксеров. Многие включают Усика в пятерку лучших боксеров независимо от весовой категории.

Сейчас Александр выступает в супертяжелом весе, он уже успел провести в этом дивизионе один бой. Не думаю, что Усик смог шокировать мир, победив Чазз Уизерспуна, но он досрочно остановил его. Чисора не похож на Уизерспуна. Чазз почти не готовился к тому бою, поэтому Александр его уничтожил”, – сказал Хэй.

Ранее, Джошуа отмечал, что хочет драться с Усиком, Уайлдером и Фьюри.

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Напомним, Усик озвучил свою версию появления коронавирус.

Источник: champion.com.ua

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