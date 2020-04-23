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Усик: Перед боем я молюсь за своего соперника

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Украинский боксер – о том, как готовится к бою

#Усик

Про сорт здесь.

Источник – Рrzeglad Sportowy.

Известный украинский боксер Александр Усик перед боем молится не только за себя, но и за своего соперника.

Об этом заявил сам боксер.

“Боксеры – люди, в которых самый трудный характер. Они гладиаторы, которые могут погибнуть на поле боя, и знают об этой опасности. Я кланяюсь им за это.

Или я думаю об этом, когда выхожу в ринг? Нет.

“Пожалуйста, Боже, позволь мне и моему противнику выйти с ринга на своих ногах”- Я молюсь не только за себя, но и за своего соперника. У него тоже есть семья, дети.

Я не прошу Бога дать мне больше, чем моему сопернику. Я хочу, чтобы мы оба закончили бой самостоятельно.

Если случится трагедия… Это звучит жестоко, но это жизнь. Мы рождаемся и умираем. Никто из нас не знает, когда он уйдет. Поэтому вы должны жить здесь и сейчас”, – сказал Усик.

Ранее, Усик озвучил свою версию появления коронавирус.

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Напомним, Джошуа отмечал, что хочет драться с Усиком, Уайлдером и Фьюри.

Источник: champion.com.ua

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