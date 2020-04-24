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25 апреля состоится первый боксерский вечер с начала пандемии коронавирус

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Бокс возвращается в Никарагуа, Япония ждет до июля

#Никарагуа #Япония

Про сорт здесь.

Источник – ringside24.com.

25 апреля в Никарагуа состоится один из первых боксерских вечеров с начала пандемии коронавирус.

Об этом сообщает ringside24.com.

В стране с населением 6 миллионов человек подтверждено только 10 случаев заболевания COVID-19, 2 пациента умерли, 7 выздоровели и один пациент сейчас находится на лечении. Большинство инфицированных были переносчиками болезни из других стран, потому Никарагуа сейчас пытается функционировать в обычном режиме.

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Главный событием предстоящей субботы будет 8-раундовый поединок в легком весе между Робином Заморой (15-7, 8 КО) и Рамиро Бланко (18-7-3, 10 КО). В рамках вечера должно состояться 8 профессиональных боев.

Возвращение к организации боксерских вечеров в Японии, наоборот, было отложено. До недавнего времени планировалось, что первые события произойдут в июне, но уже известно, что они не пройдут раньше июля.

Напомним, Хэйни извинился за расистское оскорбление Ломаченко.

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Ранее, Ломаченко высмеял заявление Хейни.

Источник: champion.com.ua

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