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Арум: Мы не увидим бой Джошуа и Фьюри

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Промоутер верит в победу Пулева над Джошуа

#Арум, #Джошуа

Про сорт здесь.

Источник – Top Rank.

Клиенты промоутерской компании Тайсон Фьюри и Кубрат Пулев устроят бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Об этом заявил руководитель компании Боб Арум.

“Фьюри – Пулев – это поединок, который я с нетерпением жду. Он состоится после того, как Кубрат нокаутирует Джошуа.

Я не рассчитываю увидеть бой Джошуа и Фьюри. Почему? Все просто: как только Пулев побьет Джошуа, это уже будет не актуально”, – заявил Арум.

Ранее, Джошуа заявлял, что Пулев не его уровень.

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Напомним, Джошуа назвал бой мечты.

Источник: champion.com.ua

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