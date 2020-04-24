Арум: Мы не увидим бой Джошуа и Фьюри

Промоутер верит в победу Пулева над Джошуа
#Арум, #Джошуа
Про сорт здесь.
Источник – Top Rank.
Клиенты промоутерской компании Тайсон Фьюри и Кубрат Пулев устроят бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Об этом заявил руководитель компании Боб Арум.
“Фьюри – Пулев – это поединок, который я с нетерпением жду. Он состоится после того, как Кубрат нокаутирует Джошуа.
Я не рассчитываю увидеть бой Джошуа и Фьюри. Почему? Все просто: как только Пулев побьет Джошуа, это уже будет не актуально”, – заявил Арум.
Ранее, Джошуа заявлял, что Пулев не его уровень.
Напомним, Джошуа назвал бой мечты.
Источник: champion.com.ua