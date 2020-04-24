Арум: Мы не увидим бой Джошуа и Фьюри

Промоутер верит в победу Пулева над Джошуа

#Арум, #Джошуа

Про сорт здесь.

Источник – Top Rank.

Клиенты промоутерской компании Тайсон Фьюри и Кубрат Пулев устроят бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Об этом заявил руководитель компании Боб Арум.

“Фьюри – Пулев – это поединок, который я с нетерпением жду. Он состоится после того, как Кубрат нокаутирует Джошуа.

Я не рассчитываю увидеть бой Джошуа и Фьюри. Почему? Все просто: как только Пулев побьет Джошуа, это уже будет не актуально”, – заявил Арум.