Черкашин: С детства выступаю под флагом Украины, буду держаться своего

Федор Черкашин прокомментировал свою польскую карьеру

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Источник – ua.tribuna.com.

Украинский средневес Федор Черкашин (16-0, 11 КО), несмотря на карьеру в Польше не собирается отказываться от украинского гражданства.

Об этом рассказал сам боксер.

“Как поляки отреагировали на подписание контракта с украинцем? Сейчас уже нормально. А когда выставили на польский сайт, что украинец подписал с ними контракт, там такой хейт начался. Они были против, ведь хотели, чтобы инвестировали в поляков и собственную молодежь. Сейчас у меня уже большая польская поддержка. Узнают в Польше намного чаще, чем в Украине.

Это от того, что бои транслируются на главном польском канале, язык я знаю, у меня польские корни. Но я ни в коем случае не перефарбуюсь. Я не говорю, что я поляк. Нет. Я им говорю, что с детства я выступаю под флагом Украины, у меня родители украинцы, все друзья. Я не могу получить польское гражданство и поднимать польский флаг. Нет.

Я очень горд, что имею отношение к Польше, они дают мне шанс развиваться, полюбили, но буду держаться своего, как в свое время держались своего братья Кличко в Германии”, – рассказал Черкашин.