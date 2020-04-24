Далакян: Мой следующий бой состоится осенью

Артем Далакян прокомментировал возвращение на ринг
#Далакян, #бокс
Про сорт здесь.
Источник – xsport.ua.
Чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA Super Артем Далакян планирует выйти на ринг осенью.
Об этом рассказал сам боксер.
“Следующий бой, скорее всего, состоится осенью. Сейчас ведутся переговоры с промоутерами и заинтересованными компаниями.
Мне не принципиален соперник, а мне принципиальное объединение поясов. И не важно, это будет WBC, WBO или IBF”, – рассказал Далакян.
Напомним, Далакян показал снимок сломанной руки после боя с Пересом.
Источник: champion.com.ua