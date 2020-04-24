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Бокс

Далакян: Мой следующий бой состоится осенью

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Артем Далакян прокомментировал возвращение на ринг

#Далакян, #бокс

Про сорт здесь.

Источник – xsport.ua.

Чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA Super Артем Далакян планирует выйти на ринг осенью.

Об этом рассказал сам боксер.

“Следующий бой, скорее всего, состоится осенью. Сейчас ведутся переговоры с промоутерами и заинтересованными компаниями.

Мне не принципиален соперник, а мне принципиальное объединение поясов. И не важно, это будет WBC, WBO или IBF”, – рассказал Далакян.

Напомним, Далакян показал снимок сломанной руки после боя с Пересом.

Источник: champion.com.ua

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