Далакян: Мой следующий бой состоится осенью

Артем Далакян прокомментировал возвращение на ринг

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Источник – xsport.ua.

Чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA Super Артем Далакян планирует выйти на ринг осенью.

Об этом рассказал сам боксер.

“Следующий бой, скорее всего, состоится осенью. Сейчас ведутся переговоры с промоутерами и заинтересованными компаниями. Мне не принципиален соперник, а мне принципиальное объединение поясов. И не важно, это будет WBC, WBO или IBF”, – рассказал Далакян.

Напомним, Далакян показал снимок сломанной руки после боя с Пересом.