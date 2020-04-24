Пятница, 24 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксФорман отказывает Кличко возвращаться на ринг
Бокс

Форман отказывает Кличко возвращаться на ринг

AdminНет комментариев
Добавлено

Форман желает сохранить свой рекорд

#Форман, #Кличко

Про сорт здесь.

Источник – ringside24.com.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 KO) не должен возвращаться в ринг только ради того, чтобы побить рекорд Джорджа Формана.

Об этом заявил сам Форман.

“Зачем ему бокс? Это имело бы смысл, если бы он действительно нуждался в деньгах. И если у него все хорошо с финансовой точки зрения, я бы посоветовал не возвращаться на ринг “, – сказал Форман.

Форману было 46 лет, когда он потерял пояс чемпиона IBF за отказ от реванша с Акселем Шульцем. Поэтому теоретически Кличко, чтобы побить рекорд легендарного американца, должен был бы возвратить себе такой титул не ранее второй половины 2022 года, что в нынешнем состоянии супертяжелого веса кажется нереальным. Но, с другой стороны, кто верил в победу Формана в 1994 году в бою против Майкла Мурера.

Читайте также:  В повторной допинг-пробе Спонга не нашли запрещенных веществ

Напомним, Руис призвал Джошуа провести третий бой.

Источник: champion.com.ua

загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

17 − восемь =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Усик: Перед боем я молюсь за своего соперника

Промоутер соперника называет Усика одним из лучших боксеров

Альварес: Ломаченко заслуживает уважения, он очень талантливый

Маскаев: Кличко был никто. У меня он из угла в угол летал

Владислав Сиренко
Бой Сиренко против Мюллера состоится после карантина

Закрыть