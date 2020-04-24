Форман отказывает Кличко возвращаться на ринг

Форман желает сохранить свой рекорд
#Форман, #Кличко
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Источник – ringside24.com.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 KO) не должен возвращаться в ринг только ради того, чтобы побить рекорд Джорджа Формана.
Об этом заявил сам Форман.
“Зачем ему бокс? Это имело бы смысл, если бы он действительно нуждался в деньгах. И если у него все хорошо с финансовой точки зрения, я бы посоветовал не возвращаться на ринг “, – сказал Форман.
Форману было 46 лет, когда он потерял пояс чемпиона IBF за отказ от реванша с Акселем Шульцем. Поэтому теоретически Кличко, чтобы побить рекорд легендарного американца, должен был бы возвратить себе такой титул не ранее второй половины 2022 года, что в нынешнем состоянии супертяжелого веса кажется нереальным. Но, с другой стороны, кто верил в победу Формана в 1994 году в бою против Майкла Мурера.
Напомним, Руис призвал Джошуа провести третий бой.