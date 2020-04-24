Гассиев: Я думаю, что Кличко не вернется

Мурат Гассиев прокомментировал возможное возвращение Владимира Кличко в профессиональный бокс

#Гассиев, #Кличко

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Источник – ua.tribuna.com.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 KO) больше не вернется в бокс.

Об этом рассказал Мурат Гассиев (26-1, 19 КО).

“Я думаю, что Кличко не вернется, потому что он возрастной, и после такого периода ему будет тяжело втягиваться в форму.

Хотя я вижу, что он всегда в идеальной форме, постоянно тренируется дома, очень хорошо выглядит. Но мне кажется, что уже все, он закончил”, – отметил Гассиев.