Головкин не желает в сентябре драться с Альваресом

Казахстанец сначала хочет провести обязательную защиту
#Головкин, #Альварес
Про сорт здесь.
Источник – iSport.ua.
Команда казахстанского боксера Геннадия Головкина не соглашается на осенний бой с Саулом Альваресом.
Об этом сообщает boxingscene.com.
Представители Головкина уже сообщили Джону Скиппера с DAZN, что, несмотря на перерыв в боксе, вызванный пандемией коронавирус, они не намерены отказываться от поединка с Шереметой для обязательной защиты пояса IBF в среднем весе и только потом подумают о поединке с Канело.
Напомним, Деревянченко хочет бой с Альваресом или реванш с Головкиным.
Источник: champion.com.ua