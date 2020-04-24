Головкин не желает в сентябре драться с Альваресом

Казахстанец сначала хочет провести обязательную защиту

#Головкин, #Альварес

Про сорт здесь.

Источник – iSport.ua.

Команда казахстанского боксера Геннадия Головкина не соглашается на осенний бой с Саулом Альваресом.

Об этом сообщает boxingscene.com.

Представители Головкина уже сообщили Джону Скиппера с DAZN, что, несмотря на перерыв в боксе, вызванный пандемией коронавирус, они не намерены отказываться от поединка с Шереметой для обязательной защиты пояса IBF в среднем весе и только потом подумают о поединке с Канело.

Напомним, Деревянченко хочет бой с Альваресом или реванш с Головкиным.