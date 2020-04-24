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Бокс

Тайсон решил вернуться на ринг

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Американец уже приступил к серьезным тренировкам

#Тайсон

Про сорт здесь.

Источник – fightnews.info.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон готовится к возвращению на ринг.

Об этом заявил сам легендарный американец.

“Я уже неделю тренируюсь, работаю на лапах. Что могу сказать, довольно трудно восстанавливать кондиции: все мышцы забиты, тело прямо болит от работы на лапах. Да, я тренируюсь, пытаюсь вернуться на ринг, и, думаю, что снова проведу некий выставочный поединок или типа того. Я хожу в зал, чтобы набрать форму и провести пару показательных боев в рамках благотворительного мероприятия. Мне интересны подобные мероприятия, там можно собрать средства для оказания помощи бездомным и всяким мазафакер, пострадавшим от наркоты, – таким как я”, – отметил Тайсон.

Ранее Тайсон заявлял, что Джошуа является глотком свежего воздуха в супертяжелом весе.

Источник: champion.com.ua

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