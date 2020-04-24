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Бокс

Усик: Хочу увидеть бой Ломаченко и Лопеса, потому что соперник моего друга очень разговорчивый

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Усик – о свое ожидание достаточно интересного боя

#Усик #Ломаченко, #Лопес

Про сорт здесь.

Источник – Przegląd Sportowy.

В бою с чемпионом WBC, WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко чемпион IBF Теофімо Лопеса должен ответить за свои слова.

Украинский супертяжеловес Александр Усик

“Я действительно хочу увидеть бой Ломаченко и Лопеса, потому что соперник моего друга очень разговорчивый… Мы должны выяснить, ответит ли он за то, что сказал.

Для мужчины слова и действия должны идти рука об руку. Это не обвинения, а констатация фактов. Тот, кто много говорит, мало что делает”, – сказал Усик.

Напомним, Хэйни извинился за расистское оскорбление Ломаченко.

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Ранее, Ломаченко высмеял заявление Хейни.

Источник: champion.com.ua

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