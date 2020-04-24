Усик: Хочу увидеть бой Ломаченко и Лопеса, потому что соперник моего друга очень разговорчивый

Усик – о свое ожидание достаточно интересного боя
#Усик #Ломаченко, #Лопес
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Источник – Przegląd Sportowy.
В бою с чемпионом WBC, WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко чемпион IBF Теофімо Лопеса должен ответить за свои слова.
Украинский супертяжеловес Александр Усик
“Я действительно хочу увидеть бой Ломаченко и Лопеса, потому что соперник моего друга очень разговорчивый… Мы должны выяснить, ответит ли он за то, что сказал.
Для мужчины слова и действия должны идти рука об руку. Это не обвинения, а констатация фактов. Тот, кто много говорит, мало что делает”, – сказал Усик.
Напомним, Хэйни извинился за расистское оскорбление Ломаченко.
Ранее, Ломаченко высмеял заявление Хейни.
Источник: champion.com.ua