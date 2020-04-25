Альварес назвал приблизительную дату возвращения на ринг

Соперник мексиканца неизвестный

#Альварес

Про сорт здесь.

Источник – xsport.ua.

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) должен вернуться на ринг осенью.

Об этом он рассказал ESPN.

“Предварительно мой следующий бой состоится в сентябре. Именно в это время я должен драться. Но сейчас я нахожусь в режиме ожидания за пандемии коронавируса. Ничего не происходит и ничего не обсуждалось”, – сказал Альварес.

Напомним, Головкин не желает в сентябре драться с Альваресом.

Ранее сообщалось, что Деревянченко в мае мог провести бой с Альваресом.