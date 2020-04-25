Альварес назвал приблизительную дату возвращения на ринг

Соперник мексиканца неизвестный
#Альварес
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Источник – xsport.ua.
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) должен вернуться на ринг осенью.
Об этом он рассказал ESPN.
“Предварительно мой следующий бой состоится в сентябре. Именно в это время я должен драться. Но сейчас я нахожусь в режиме ожидания за пандемии коронавируса. Ничего не происходит и ничего не обсуждалось”, – сказал Альварес.
Напомним, Головкин не желает в сентябре драться с Альваресом.
Ранее сообщалось, что Деревянченко в мае мог провести бой с Альваресом.
Источник: champion.com.ua