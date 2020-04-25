Бетербиев: Был спортивный интерес побоксировать с Усиком

У россиянина с Усиком есть предыстория

#Бетербиев #Усик

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Источник – vringe.com.

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) два года назад активно интересовался возможностью проведения боя с Александром Усиком (17-0, 13 КО).

Об этом заявил российский боксер.

“У меня был чисто спортивный интерес побоксировать с Усиком, когда он стал абсолютным чемпионом. У меня как раз в это время шли переговоры о контракт с Top Rank и Matchroom Boxing. Предложения были практически одинаковые. Я сказал своим менеджерам, что если Эдди Гірн гарантирует мне бой с Усиком, то я с ними подпишу контракт. Они взяли некоторое время, но ответов от них не было. Может быть, им было не интересно, а у меня был чисто спортивный интерес. У нас с Усиком есть предыстория”, – сказал Бетербиев.

С 2019 года Усик перешел в супертяжелый вес и обозначил свою нацеленность на лидеров дивизиона – Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Что касается Бетербиева, то россиянин пока не готов перейти в тяжелый вес, в рамках которой и мог бы пройти его бой с Усиком.

Ранее, Усик озвучил свою версию появления коронавирус.

Напомним, Джошуа отмечал, что хочет драться с Усиком, Уайлдером и Фьюри.