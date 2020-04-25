Кличко: Перед финалом Олимпиады мне снилось, что я проиграл

Украинец признался, что перед Играми у него было высокое давление, которое не могли объяснить даже врачи

#Кличко

Про сорт здесь.

Источник – klitschko-brothers.com.

Олимпийский чемпион Владимир Кличко при подготовке к главному старту четырехлетия имел определенные проблемы, а накануне финального поединка турнира приснился неприятный сон.

Об этом заявил бывший боксер.

“Тренировался, словно одержимый, хотя подготовка была очень изнурительной. У меня было пищевое отравление и месяцами – высокое давление, которое не могли объяснить даже врачи.

Я был горд тем, что мне доверили нести украинский флаг на Майдане Независимости в Киеве перед отлетом нашей команды в Атланту. Учитывая мое состояние, золотая медаль казалась далекой перспективой. Мой внутренний голос говорил мне: Будь счастлив, что достиг такого уровня. Посмотрим, будут ли вообще медали.

Несмотря на все трудности, первый бой я выиграл. Потом боролся за бронзовую награду, дальше – за серебро. Гордись, – говорил мой внутренний голос. – Все еще впереди. Мой соперник по финалу был очень сильный. Даже физически. 150 килограммовый Паэа Вольфграмм, боксер из Тонга, меня явно превосходил. Накануне боя мне приснилось, что я проиграл. Плохой знак, поскольку до этого мои сны о бои всегда сбывались.

Выглядело так, что это должно произойти и сейчас. В первом раунде я отставал. Чертов сон, – думал я. Но я не хотел сдаваться. Ни в коем случае, – говорил я себе. Я был горд тем, чего добился, но хотел большего: Забудь про сон, ты победишь. В итоге я выиграл по очкам. Моя мечта, вопреки различные вызовы мне и моим возможностям, осуществилась: золото на Олимпийских играх.

Я не верил своему счастью. Но скоро стало понятно, что радость длиться недолго. Я хотел большего. Мне нужны были новая цель и новый вызов”, – отметил Кличко.