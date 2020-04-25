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Линарес надеется на реванш с Ломаченко

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Хорхе Линарес прокомментировал возможность реванша с Василием Ломаченко

#Ломаченко, #Линарес

Про сорт здесь.

Источник – sportarena.com.

Венесуэльский ексчемпіон мира в легком весе Хорхе Линарес хочет получить возможность еще одного боя против украинца Василия Ломаченко.

Об этом рассказал сам боксер.

“Реванш? Так, возможно, однажды он состоится. У меня хорошие отношения с Ломаченко, в последний раз мы виделись на Конгрессе WBO в Японии. Он тоже хочет этого боя, но теперь я гораздо ниже его в рейтинге, так что мне необходимо подняться.

Я очень хорошо помню, что подошел к бою с Ломаченко в очень хорошей физической форме. Бой с ним – невероятный опыт, ведь Василий – лучший боец, с которым я когда-либо дрался в своей карьере. Но я хочу реванш, поэтому усердно тренируюсь”, – заявил Линарес.

Бой Ломаченко – Линареса состоялся в мае 2018 года. Украинец победил техническим нокаутом в 10-м раунде и завоевал титулы чемпиона по версиям WBA и The Ring.

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Напомним, Лопес указал на психологическое преимущество над Ломаченко.

Источник: champion.com.ua

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