Маскаев: Усик может составить конкуренцию Фьюри

Ексчемпіон мира назвал единственного конкурента британца

#Маскаев, #Усик

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Источник – vringe.com.

Украинец Александр Усик (17-0, 13 КО) сможет составить конкуренцию британскому боксеру Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО) в борьбе за лидерство в хевівейті.

Об этом заявил бывший чемпион мира Олег Маскаев.

“Кроме Фьюри никого и нет сейчас. Он движется как легкоатлет. Еще не подсядет физически, он будет чемпионом. Ему легче боксировать, все ниже него. Пока он физически не подсядет, будет командовать в дивизионе.

Усик – тоже очень талантливый парень. Верующий человек, что важно, с правильными моральными принципами. Он очень быстрый и подвижный, его будет очень трудно пройти даже бьет ребятам. Думаю, в супертяжелом весе он должен добиться результата. Вот он может составить конкуренцию Фьюри. Он объединил все пояса в крузервейті, а это очень непростая вес. Они большие ребята, при этом быстрые, я спарринговал с ними, там скорость еще та. Со скоростью играть трудно. Как муха и человек. Ты хочешь ее сбить, а у нее скорость такая, что она видит тебя заранее. И ты не можешь по ней попасть”, – отметил Маскаев.