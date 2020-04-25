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Промоутер указал срок проведения боя Джошуа – Фьюри

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Гірн уверен, что болельщики увидят поединок двух чемпионов

#Фьюри, #Джошуа

Про сорт здесь.

Источник – The Daily Star.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа встретится с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри в начале 2021 года.

Об этом заявил промоутер Барри Гірн.

“Я уверен, что их бой на 95% состоится в начале следующего года. Джошуа – самый удобный в плане работы боксер, с которым мне приходилось встречаться. Он согласен на бой с любым соперником. Джошуа очень заинтересован в проведении объединительного боя с Тайсоном, чтобы достать его пояс.

Но могу отметить, что и Фьюри никого не боится. Он знает, что в случае победы над Джошуа, он станет еще более важной фигурой в мире бокса. Шансы на то, что бой пройдет в 2020 году – 50 на 50. А в начале 2021-го – 95 против 5″, – отметил Гірн.

Ранее Боб Арум заявил, что поединок Джошуа и Фьюри не состоится.

Источник: champion.com.ua

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