Руис отказался от боя с Уайтом

Мексиканцу предлагали за поединок 5 миллионов долларов

#Руис, #Вайт

Про сорт здесь.

Источник – Boxing News 24.

Обязательный претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Диллиан Уайт получил отказ на бой от Энди Руиса.

Об этом заявил сам Уайт.

“Говорят, что Руис хочет драться с Луисом Ортисом, но я в это не верю. За бой со мной ему предлагали 5 миллионов долларов. С Ортисом он выйдет за 200 тысяч долларов. В этом нет смысла.

Руис говорил, что побьет меня. Если он действительно так думает, то почему намерен драться с Ортисом? Руис делает вид, что это более сложный бой для него, чем со мной. Ортис – хороший боксер, но какой чемпионат Кубы он выигрывал? Никто не слышал о нем на любительском уровне. Мы слышали о все больших кубинских любителях. Мы знаем, чего они достигли. Луис Ортис никогда не входил в топ-5 кубинских боксеров”, – отметил Уайт.