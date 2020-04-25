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Бокс

Теофимо Лопес: Я сильнее, быстрее и умнее Ломаченко

Андрей ОгородникНет комментариев
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Теофимо Лопес

Ближайший соперник украинского чемпиона Василия Ломаченко Теофимо Лопес продолжает “вбрасывать” в средства массовой информации оскорбления в адрес своего соперника.

На этот раз, помимо Василия Ломаченко, американский боксер раскритиковал и всех бывших соперников украинца.

«Пожалуй, самая главная фишка — это психология, твоя ментальная стойкость. Вокруг Ломаченко много хайпа. Поэтому большинство его оппонентов проиграло ему ещё до выхода на ринг. Они верили в весь тот хайп. Точно так же когда-то побеждал Майк Тайсон. Ещё до того, как он выходил на ринг, его оппоненты обсирались, ссались от страха. Вся правда в том, что у нас нет такого же уважения к Ломаченко. Я моложе, сильнее, быстрее и умнее. Главное — показать всё это в бою. Да, он раньше выигрывал бои ещё до того, как выходил на ринг. Но и я побеждал точно так же…».

Про сорт здесь.

Напомним, изначально поединок между Ломаченко и Теофимо Лопесом был запланированный на конец мая, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на неопределенный срок.

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Тэги: Василий ЛомаченкоТеофимо Лопес
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