Вайт не верит в чемпионство Усика в супертяжелом весе

Диллиан Уайт прокомментировал будущее Александра Усика в супертяжелом весе

#Усик #Вайт

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Источник – xsport.ua.

Украинскому боксеру не реально стать чемпионом мира в супертяжелом весе в это время.

Об этом рассказал Диллиан Уайт.

“Я не думаю, что Усик может стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Нет, он может. С хорошим менеджментом, с правильными боями может. Но прямо сейчас я не думаю, что он достаточно силен физически, чтобы побить хоть кого-то из чемпионов. У него есть навыки, боксерская техника, но я не думаю, что у него достаточно силы, что он достаточно большой.

Ты не можешь выходить с целью просто двигаться лучше, чем Джошуа, Вайт или Фьюри. Мы можем поймать его в любой момент, в любой момент мы можем попасть”, – отметил Уайт.