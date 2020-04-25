Уайт: Мотивированный Чисора нокаутирует Усика

Британец не верит в успех украинца

#Вайт, #Усик

Про сорт здесь.

Источник – boxingnews24.com.

Дерек Чисора понимает, что поставлено на карту в бою с украинцем Александром Усиком и он голодный.

Об этом рассказал Диллиан Уайт.

“У Дерека есть то, что делает его опасным. Его не волнует победа, поражение или ничья. На его счету десять поражений и он все еще в топ-10 в супертяжелом весе.

Я верю, что если Чисора будет мотивирован, он нокаутирует Усика. Оба моих боя против Дерека были нелегкими. Мы были с одинаковым весом, но я большой парень, а Усик нет. Он движется, он атлетичный, но Дереку это неважно. Чисора понимает, что поставлено на карту в этом бою и он голоден”, – отметил Уайт.