У мексиканца нет ни одного шанса

#Вайт, #Руис, #Джошуа

Про сорт здесь.

Источник – Boxing News 24.

Мексиканский супертяжеловес Энди Руис намерен провести третий поединок с британцем Энтони Джошуа.

Об этом заявил британский супертяж Диллиан Уайт.

“Руис продолжает просить о третий бой с Джошуа, но у него нет ни единого шанса. У меня складывается впечатление, что Энди может стать новым Бастером Дугласом. Он выстрелил один раз. На этом все закончилось”, – сказал Уайт.