У мексиканца нет ни одного шанса
#Вайт, #Руис, #Джошуа
Про сорт здесь.
Источник – Boxing News 24.
Мексиканский супертяжеловес Энди Руис намерен провести третий поединок с британцем Энтони Джошуа.
Об этом заявил британский супертяж Диллиан Уайт.
“Руис продолжает просить о третий бой с Джошуа, но у него нет ни единого шанса. У меня складывается впечатление, что Энди может стать новым Бастером Дугласом. Он выстрелил один раз. На этом все закончилось”, – сказал Уайт.
Напомним, Руис отказался от боя с Уайтом.
Источник: champion.com.ua