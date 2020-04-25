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Уайт: Руис продолжает просить о третий бой с Джошуа

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У мексиканца нет ни одного шанса

#Вайт, #Руис, #Джошуа

Про сорт здесь.

Источник – Boxing News 24.

Мексиканский супертяжеловес Энди Руис намерен провести третий поединок с британцем Энтони Джошуа.

Об этом заявил британский супертяж Диллиан Уайт.

“Руис продолжает просить о третий бой с Джошуа, но у него нет ни единого шанса. У меня складывается впечатление, что Энди может стать новым Бастером Дугласом. Он выстрелил один раз. На этом все закончилось”, – сказал Уайт.

Напомним, Руис отказался от боя с Уайтом.

Источник: champion.com.ua

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