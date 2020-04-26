Арум: Следующим соперником Фьюри не обязательно должен быть Уайлдер

Американский промоутер хотел устроить для своего подопечного кассовый поединок
#Фьюри, #Уайлдер
Про сорт здесь.
Источник – WBN.
Британский боксер Тайсон Фьюри может провести следующий поединок не с американцем Деонтеем Уайлдером.
Об этом заявил менеджер Боб Арум.
“Здесь повлиять могут различные факторы. Точно можно сказать одно: Тайсон выступит в Америке, у него здесь уже большая аудитория.
Если уж запрет на путешествия снимут или хотя бы ослабят, то я привезу его в Штаты и устрою более бюджетные бои, чем с Уайлдером.
Может быть, организовали бы поединок и с Деонтеем. Однако нужно его профинансировать”, – отметил Арум.
Ранее, Усик озвучил свою версию появления коронавирус.
Напомним, Джошуа отмечал, что хочет драться с Усиком, Уайлдером и Фьюри.