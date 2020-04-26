Арум: Следующим соперником Фьюри не обязательно должен быть Уайлдер

Американский промоутер хотел устроить для своего подопечного кассовый поединок

#Фьюри, #Уайлдер

Про сорт здесь.

Источник – WBN.

Британский боксер Тайсон Фьюри может провести следующий поединок не с американцем Деонтеем Уайлдером.

Об этом заявил менеджер Боб Арум.

“Здесь повлиять могут различные факторы. Точно можно сказать одно: Тайсон выступит в Америке, у него здесь уже большая аудитория.

Если уж запрет на путешествия снимут или хотя бы ослабят, то я привезу его в Штаты и устрою более бюджетные бои, чем с Уайлдером.

Может быть, организовали бы поединок и с Деонтеем. Однако нужно его профинансировать”, – отметил Арум.