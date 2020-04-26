Гассиев: Соперник Ломаченко голодный до побед

Россиянин – о объединительный бой легкого дивизиона
#Ломаченко, #Гассиев
Про сорт здесь.
Источник – 24boxing.com.ua.
Соперник украинского боксера Василия Ломаченко Теофімо Лопес является достаточно эмоциональным.
Об этом заявил бывший чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев.
“Интересно будет посмотреть. Лопес – молодой, голодный до побед, такой эмоциональный боксер. Ломаченко? Что о нем говорить, и так все знают, какой он боксер, и какой бокс показывает. Интересно будет посмотреть, очень интересно”, – заявил Гассиев.
Ранее, Белью назвал боксеров, которые побьют Усика.
Источник: champion.com.ua