Гассиев: Соперник Ломаченко голодный до побед

Россиянин – о объединительный бой легкого дивизиона

#Ломаченко, #Гассиев

Про сорт здесь.

Источник – 24boxing.com.ua.

Соперник украинского боксера Василия Ломаченко Теофімо Лопес является достаточно эмоциональным.

Об этом заявил бывший чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев.

“Интересно будет посмотреть. Лопес – молодой, голодный до побед, такой эмоциональный боксер. Ломаченко? Что о нем говорить, и так все знают, какой он боксер, и какой бокс показывает. Интересно будет посмотреть, очень интересно”, – заявил Гассиев.