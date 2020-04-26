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K2 Promotions не инвестируют в молодежь – Черкашин

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Федор Черкашин прокомментировал украинские промоутерские компании

#Черкашин, #Sparta Boxing Promotions, #K2 Promotions

Про сорт здесь.

Источник – ua.tribuna.com.

Украинский средневес Федор Черкашин (16-0, 11 КО) указал на трудности во время перехода в профессионалы.

Об этом рассказал сам боксер.

“Были ли какие-то конкретные предложения от украинских компаний: K2 Promotions, Sparta Boxing Promotions? Я ходил к Федерации Бокса Украины Алины Шатерниковой. Мы с ней искали какие-то ходы, чтобы решить эту проблему. Она мне очень помогала. Она связывалась с Филиппом Фондю, писала ему электронные письма, звонила, но из этого ничего не вышло.

Важно: Черкашин: С детства выступаю под флагом Украины, буду держаться своего

Я вижу проблемы K2 в том, что они не инвестируют в молодежь, не занимаются ими. Что касается Sparta Boxing Promotions, мы очень часто спарринговали, но на тот момент у них не было таких условий, которые заинтересовали меня”, – рассказал Черкашин.

Ранее, Черкашин рассказал о хейт в Польше.

Источник: champion.com.ua

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