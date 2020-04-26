Лопес: Не боюсь Ломаченко. Я моложе, сильнее и умнее

Источник – Чемпион.

Про сорт здесь.

Все соперники Василия Ломаченко проигрывали бой еще до его начала.

Так считает обладатель титула IBF в легком весе Теофімо Лопес.

“Вот многие меня спрашивают: а чем я отличаюсь от других соперников Ломаченко? Многое зависит от твоей ментальной подготовки, от того, как ты себя чувствуешь психологически. Соперники Ломаченко просто верили в то, что он сильный. Он побеждал в поединках еще до того, как выходил в ринг.

Нечто похожее было и у Майка Тайсона. Перед выходом на бой он был найстрахітливішою человеком. Ребята, которые боксировали с Ломаченко, чувствовали то же самое. Они боялись его. Я же Ломаченко не боюсь. Почему? Я моложе, сильнее и умнее”, – заявил Лопес в интервью Youtube-канале SecondsOut.