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Бокс

Лопес: Не боюсь Ломаченко. Я моложе, сильнее и умнее

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Источник – Чемпион.

Про сорт здесь.

Все соперники Василия Ломаченко проигрывали бой еще до его начала.

Так считает обладатель титула IBF в легком весе Теофімо Лопес.

“Вот многие меня спрашивают: а чем я отличаюсь от других соперников Ломаченко? Многое зависит от твоей ментальной подготовки, от того, как ты себя чувствуешь психологически. Соперники Ломаченко просто верили в то, что он сильный. Он побеждал в поединках еще до того, как выходил в ринг.

Нечто похожее было и у Майка Тайсона. Перед выходом на бой он был найстрахітливішою человеком. Ребята, которые боксировали с Ломаченко, чувствовали то же самое. Они боялись его. Я же Ломаченко не боюсь. Почему? Я моложе, сильнее и умнее”, – заявил Лопес в интервью Youtube-канале SecondsOut.

Напомним, поединок между Ломаченко и Лопесом должен был состояться 30 мая, но из-за пандемии коронавирус бой отменили – WBO запретила проведение мероприятий к 1 июня.

Источник: champion.com.ua

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