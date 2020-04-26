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Бокс

О, бандера, до свидания! – Черкашин о хейт в Польше

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Федор Черкашин прокомментировал отношение к нему со стороны болельщиков

#Черкашин, #бокс, #Польша

Про сорт здесь.

Источник – ua.tribuna.com.

Украинский средневес Федор Черкашин (16-0, 11 КО) указал на отношение болельщиков в Польше.

Об этом рассказал сам боксер.

“Я им четко дал понять, что держусь украинской стороны, это мои люди, мой народ. Главное, что поляки сначала этого не понимали, но сейчас пишут: Молодец, что держишься своего.

Важно: Черкашин: С детства выступаю под флагом Украины, буду держаться своего

Конечно, иногда пишут Хейт: “О, бандера, до свидания!” Но уже есть люди, которые меня знают и загрызают таких в комментариях. Это приятно. Одна сторона поддерживает. Надеюсь, и в Украине меня начнут понимать люди”, – рассказал Черкашин.

Напомним, Черкашин досрочно победил финна Эклунда.

Источник: champion.com.ua

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