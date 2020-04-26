О, бандера, до свидания! – Черкашин о хейт в Польше

Федор Черкашин прокомментировал отношение к нему со стороны болельщиков
#Черкашин, #бокс, #Польша
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Источник – ua.tribuna.com.
Украинский средневес Федор Черкашин (16-0, 11 КО) указал на отношение болельщиков в Польше.
Об этом рассказал сам боксер.
“Я им четко дал понять, что держусь украинской стороны, это мои люди, мой народ. Главное, что поляки сначала этого не понимали, но сейчас пишут: Молодец, что держишься своего.
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Конечно, иногда пишут Хейт: “О, бандера, до свидания!” Но уже есть люди, которые меня знают и загрызают таких в комментариях. Это приятно. Одна сторона поддерживает. Надеюсь, и в Украине меня начнут понимать люди”, – рассказал Черкашин.
Напомним, Черкашин досрочно победил финна Эклунда.