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Золотая коллекция. Василий Ломаченко – Сан Чул Хан: финал Олімпіди в Лондоне

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Золотая коллекция. Василий Ломаченко – Сан-Чул Хан: финал Олимпиады в Лондоне

Источник – Чемпион.

Про сорт здесь.

12 августа 2012 года, Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) стал чемпионом Олимпийских игр в Лондоне в весовой категории до 60 кг и завоевал свое второе олимпийское золото. В финале украинец сошелся в ринге с боксером из Южной Кореи Сан Чул Ханом.

Уже в первом раунде Василий без особых усилий сделал счет – 7:2. Несмотря на длинные руки, кореец работал очень робко и не мог попасть в более быстрого соперника. Ломаченко особо не форсировал событий, и во втором раунде рефери даже сделал обоим боксерам предупреждение, чтобы работали активнее! Итог после второго раунда – 11:5. В третьем периоде Ломаченко спокойно довел бой до победного завершения, итог – 19:9 в пользу украинца!

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После Олимпийских игр в Лондоне и завоевания второй золотой медали украинец ушел в профессиональный бокс.

Источник: champion.com.ua

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