Арум рассказал, когда восстановят боксерские поединки

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Источник – Boxingnews 24.

Промоутерская компания Top Rank работает преимущественно в направлении Лас-Вегас на случай, если бои будут проходить в Неваде.

Об этом заявил глава компании Боб Арум.

“Мы надеемся возобновить нашу работу в июне. Сейчас мы работаем с атлетическими комиссиями в Неваде, Калифорнии и Техасе. Мы хотим убедиться, что когда вернемся, а бои, конечно, будут проходить без зрителей, все будет сделано должным образом.

Всех участников ивентов будут тестировать на коронавирус. И речь идет не только о тех, кто находится возле ринга. Тестирование – это ключевой момент. Мы надеемся, что каждую неделю сможем устраивать два-три боксерские вечера.

Мы работаем преимущественно в направлении Лас-Вегас на случай, если бои будут проходить в Неваде. Мы поместим бойцов на карантин, а потом они соберутся в зале Top Rank, где смогут тренироваться со спарринг-партнерами. Сейчас мы создаем в нашем зале все необходимые условия”, – сказал Арум.