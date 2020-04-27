Арум рассказал, когда восстановят боксерские поединки
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Источник – Boxingnews 24.
Промоутерская компания Top Rank работает преимущественно в направлении Лас-Вегас на случай, если бои будут проходить в Неваде.
Об этом заявил глава компании Боб Арум.
“Мы надеемся возобновить нашу работу в июне. Сейчас мы работаем с атлетическими комиссиями в Неваде, Калифорнии и Техасе. Мы хотим убедиться, что когда вернемся, а бои, конечно, будут проходить без зрителей, все будет сделано должным образом.
Всех участников ивентов будут тестировать на коронавирус. И речь идет не только о тех, кто находится возле ринга. Тестирование – это ключевой момент. Мы надеемся, что каждую неделю сможем устраивать два-три боксерские вечера.
Мы работаем преимущественно в направлении Лас-Вегас на случай, если бои будут проходить в Неваде. Мы поместим бойцов на карантин, а потом они соберутся в зале Top Rank, где смогут тренироваться со спарринг-партнерами. Сейчас мы создаем в нашем зале все необходимые условия”, – сказал Арум.
Ранее Боб Арум заявил, что поединок Джошуа и Фьюри не состоится.