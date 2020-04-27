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Бокс

Боб Арум рассказал о проблеме с Ломаченко

Сергей СумскойНет комментариев
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Глава Top Rank Боб Арум сообщил, что украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) входит в категорию проблемных боксеров во время пандемии коронавируса.

По его словам, спортсмен уехал домой, чтобы побыть со своей семьей.

«Вопрос в том, возможно ли будет доставить его обратно США в кратчайшие сроки? Я этого не знаю.

Про сорт здесь.

Очевидно, что существует запрет на путешествия. Мы не собираемся его нарушать, чтобы устроить поединок, поэтому есть проблемы с нашими бойцами, которые сейчас не в США», – приводит слова Арума ESPN.

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Тэги: Василий Ломаченко
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