Боб Арум рассказал о проблеме с Ломаченко

Глава Top Rank Боб Арум сообщил, что украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) входит в категорию проблемных боксеров во время пандемии коронавируса.

По его словам, спортсмен уехал домой, чтобы побыть со своей семьей.

«Вопрос в том, возможно ли будет доставить его обратно США в кратчайшие сроки? Я этого не знаю.

Про сорт здесь.

Очевидно, что существует запрет на путешествия. Мы не собираемся его нарушать, чтобы устроить поединок, поэтому есть проблемы с нашими бойцами, которые сейчас не в США», – приводит слова Арума ESPN.