Бывший чемпион мира: Уайлдеру никогда не удастся побить Фьюри

Малиньяджи высказал мнение о возможном бое
#Уайлдер, #Фьюри
Про сорт здесь.
Источник – BoxingScene.
Сейчас никто в супертяжелом весе не сможет побить Тайсона Фьюри.
Об этом заявил ексчемпіон мира Пол Малиньяджи.
“Уайлдер очень хороший боец, один из лучших в мире, но я считаю, что ему никогда не удастся побить Тайсона Фьюри. Никогда. Фьюри его просчитал, как, впрочем, и весь другой супертяжелый дивизион. Мне кажется, что сейчас никто в супертяжелом весе не сможет побить Фьюри. Единственный человек, который сможет побить Тайсона Фьюри, – это сам Тайсон Фьюри, если он потеряет над собой контроль, перестанет тренироваться и снова свалится с телеги. Но я не жду, что это произойдет, поскольку он стал сейчас куда более зрелым”, – отметил Малиньяджи.
Ранее, Усик озвучил свою версию появления коронавирус.
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