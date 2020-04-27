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Бокс

Бывший чемпион мира: Уайлдеру никогда не удастся побить Фьюри

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Малиньяджи высказал мнение о возможном бое

#Уайлдер, #Фьюри

Про сорт здесь.

Источник – BoxingScene.

Сейчас никто в супертяжелом весе не сможет побить Тайсона Фьюри.

Об этом заявил ексчемпіон мира Пол Малиньяджи.

“Уайлдер очень хороший боец, один из лучших в мире, но я считаю, что ему никогда не удастся побить Тайсона Фьюри. Никогда. Фьюри его просчитал, как, впрочем, и весь другой супертяжелый дивизион. Мне кажется, что сейчас никто в супертяжелом весе не сможет побить Фьюри. Единственный человек, который сможет побить Тайсона Фьюри, – это сам Тайсон Фьюри, если он потеряет над собой контроль, перестанет тренироваться и снова свалится с телеги. Но я не жду, что это произойдет, поскольку он стал сейчас куда более зрелым”, – отметил Малиньяджи.

Ранее, Усик озвучил свою версию появления коронавирус.

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Напомним, Джошуа отмечал, что хочет драться с Усиком, Уайлдером и Фьюри.

Источник: champion.com.ua

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