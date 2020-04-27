Бывший чемпион WBO: Бой Ломаченко – Беринчик интересен только в Украине

Украинский боксер назвал условия, при которых может состояться этот бой
#Ломаченко
Про сорт здесь.
Источник – TimE boxing RU.
Может состояться бой между Василием Ломаченко и Денисом Беринчиком когда последний станет обязательным претендентом.
Об этом заявил украинский боксер Олег Малиновский.
“Профессиональный бокс – это бизнес. Если командам удастся вокруг этого поединка какой-то интерес создать, то, думаю, этот бой может состояться. Ну или если Денис станет обязательным претендентом. Тогда не может не быть этого поединка.
На сегодня этот поединок интересен только в Украине. Но он должен быть в США, в Британии. Вот тогда он действительно может состояться”, – сказал Малиновский.
Ломаченко и Беринчик выступают в легком весе, Василий обладает тремя основными поясами (WBA, WBO и WBC), у Беринчика есть малозначимый пояс интернационального чемпиона WBO.
Ранее, Джошуа отмечал, что хочет драться с Усиком, Уайлдером и Фьюри.