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Бокс

Бывший чемпион WBO: Бой Ломаченко – Беринчик интересен только в Украине

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Украинский боксер назвал условия, при которых может состояться этот бой

#Ломаченко

Про сорт здесь.

Источник – TimE boxing RU.

Может состояться бой между Василием Ломаченко и Денисом Беринчиком когда последний станет обязательным претендентом.

Об этом заявил украинский боксер Олег Малиновский.

“Профессиональный бокс – это бизнес. Если командам удастся вокруг этого поединка какой-то интерес создать, то, думаю, этот бой может состояться. Ну или если Денис станет обязательным претендентом. Тогда не может не быть этого поединка.

На сегодня этот поединок интересен только в Украине. Но он должен быть в США, в Британии. Вот тогда он действительно может состояться”, – сказал Малиновский.

Ломаченко и Беринчик выступают в легком весе, Василий обладает тремя основными поясами (WBA, WBO и WBC), у Беринчика есть малозначимый пояс интернационального чемпиона WBO.

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Источник: champion.com.ua

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