Гассиев: Ломаченко – лучший боксер из постсоветских стран

Бывший чемпион мира назвал лучшего боксера

#Гассиев, #Головкин

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Источник – xsport.ua.

Геннадий Головкин за многими факторами является лучшим боксером из постсоветских стран.

Об этом заявил бывший чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев.

“Можно ли назвать Ломаченко лучшим боксером из постсоветских стран? Нет, Гена Головкин для меня номер один. Я его очень хорошо знаю как человека. Воспитанный, порядочный, добрый. В нем есть все те качества, которые я ценю в людях. Через что я с ним и общаюсь. Он мне очень нравится, как боксер. Мне импонирует его стиль, манера ведения боя, его тренировки. Много факторов, которые делают его самым лучшим для меня”, – заявил Гассиев.