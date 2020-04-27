Гассиев: Ломаченко – лучший боксер из постсоветских стран

Бывший чемпион мира назвал лучшего боксера
#Гассиев, #Головкин
Про сорт здесь.
Источник – xsport.ua.
Геннадий Головкин за многими факторами является лучшим боксером из постсоветских стран.
Об этом заявил бывший чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев.
“Можно ли назвать Ломаченко лучшим боксером из постсоветских стран? Нет, Гена Головкин для меня номер один. Я его очень хорошо знаю как человека. Воспитанный, порядочный, добрый. В нем есть все те качества, которые я ценю в людях. Через что я с ним и общаюсь. Он мне очень нравится, как боксер. Мне импонирует его стиль, манера ведения боя, его тренировки. Много факторов, которые делают его самым лучшим для меня”, – заявил Гассиев.
Ранее, Белью назвал боксеров, которые побьют Усика.
Источник: champion.com.ua