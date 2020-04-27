Кличко предлагал Маскаеву 3 миллиона долларов

Источник – MixSport.

Про сорт здесь.

На днях экс-чемпион мира по версии WBC Олег Маскаев в интервью российским СМИ рассказал о своем бое с Виталием Кличко, который состоялся в рамках первенства Вооруженных сил СССР в Ташкенте в 1991 году. А также чемпионский поединок, который сорвался уже на профессиональном ринге. “Там не получилось по деньгам” — так ветеран объяснил причину срыва боя.

Переговоры об этом поединке действительно шли весной 2007 года. В то время Маскаев был действующим чемпионом мира WBC, а Кличко объявил о своем возвращении в бокс. Во время перерыва в выступлениях из-за травмы WBC предоставило украинцу титул почетного чемпиона. То есть, Виталий имел право сразу проводить бой за титул. Но в итоге переговоры были сорваны из-за … чрезмерные финансовые аппетиты команды Маскаева.

“Есть такая пословица: жадность порождает бедность, — вспоминал историю со срывом поединка в разговоре с автором этих строк Виталий Кличко в 2010 году. — Предложенная нами сумма в 3 миллиона долларов категорически не устраивала команду Маскаева. Они настаивал на пяти миллионах. В итоге Олег остался и без бою, и без миллионов”

Что было дальше? Время расставило все на свои места. Маскаев в 2007 году в ранге действующего чемпиона мира так и не проведет ни одного поединка. Весной 2008 года Олег потеряет чемпионский титул, проиграв нигерийцу Сэму Питеру техническим нокаутом. По нашей информации, за этой бой Маскаев получит 1,5 миллиона долларов. Виталий вернется на ринг осенью 2008 года, и в Берлине деклассирует Сэма Питера. К его команды у украинца будут вопросы, ведь она тоже сыграла свою роль в срыве боя… Маскаев — Кличко годом ранее. На тот момент Питер как обязательный претендент имел первоочередное право на встречу с Маскаевым. Чтобы нигериец уступил этим правом украинцу, организаторы поединка Маскаев — Кличко (промоутерская компания Виталия и Владимира К2) должны были выплатить Сэму “отступные”. К2 предлагала команде Питера 3 миллиона долларов и гарантировала, что Сэму будет предоставлено право завоевать чемпионский титул в следующем бою. Но промоутера Питера Дона Кинга это предложение не устроило. Через два года Дон Кинг сорвет переговоры с организацией боя Кличко — Валуев, а еще через несколько лет его окончательно вытесняют с боксерского рынка другие промоутерские компании, в числе которых будет и К2.

Команда Маскаева сделает еще одну попытку организовать бой с Виталием Кличко. Или, если правильнее, заработать за этот поединок гонорар с шестью нулями. В декабре 2008 года менеджеру Олегу удастся договориться с WBC о том, чтобы россиянин стал первым номером рейтинга и претендентом на титул украинца. Объективно в этом бою не существовало ни спортивной интриги, ни коммерческой целесообразности (Маскаев никогда не был кассовым бойцом ни в Европе, ни в США). Олегу уже исполнится 39 лет, и его лучшие боксерские годы останутся позади. В пассиве Маскаева будет проигрыш Питеру техническим нокаутом, которого Виталий в октябре 2008 года просто деклассирует (нигериец откажется от продолжения боя в перерыве между 8-м и 9-м раундами). Свои права команда украинца вынуждена будет отстаивать в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. И выигрывает спор.

“Не смотря на то, что WBC действовал добросовестно, назначив 15 декабря 2008 года Олега Маскаева следующим обязательным претендентом, такое постановление превосходит объем полномочий Всемирного боксерского совета. По этой причине постановление не может быть применена к Виталию Кличко”, — таким было решение спортивного арбитражного суда в Лозанне.

Виталий Кличко в 2009 году проведет три победных чемпионских поединка. 21 марта в немецком Штутгарте в 9-м раунде нокаутирует кубинца Хуана-Карлоса Гомеса. 26 сентября в Лос-Анджелесе деклассирует Криса Арреолу. Американец откажется от продолжения боя после 10-го раунда, победе Виталия будут аплодировать стоя Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Том Круз, Майк Тайсон и Коббі Брайант. 12 декабря в швейцарском Берне украинец победит американца Кевина Джонсона. На то время в лексиконе мировых экспертов бокса уже прочно закрепится словосочетание “чемпионская эра братьев Кличко”