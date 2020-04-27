Портер: Я дал Спенсу урок бокса

Бывший чемпион мира в полусреднем весе хочет взять реванш у Эррола

#Портер, #Спенс

Про сорт здесь.

Источник – Boxingscene.

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер (30-3-1, 17 КО) хочет провести бой-реванш с обладателем поясов по версиям WBC и IBF Ерролом Спенсом (26-0-0, 21 KO).

Об этом заявил сам боксер.

“Я думал, что победил Спэнса. Услышав о раздельное решение, я подумал, что дадут ничью. Я действительно считал, что победил. Знаю, что дал ему урок бокса. И, если будет возможность, готов сделать это в реванше”, – отметил Портер.

Раньше Портер отмечал, что Ломаченко победит Лопеса.