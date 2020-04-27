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Бокс

Промоутер: У нас есть проблемы с такими боксерами, как Ломаченко

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Арум отметил сложность в перелетах

#Арум, #Ломаченко

Про сорт здесь.

Источник – ESPN.

Организация боя украинского чемпиона в легком весе Василия Ломаченко может стать проблемой после окончания карантина, поскольку боец находится в Украине.

Об этом заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

“Теперь с такими бойцами, как, например, Ломаченко, у нас проблема. Ломаченко вернулся в Украину, чтобы быть со своей семьей, и это понятно. Вопрос в том, сможем ли мы вернуть его в США в короткие сроки. Я этого не знаю.

Сейчас введен запрет на полеты и мы не сможем его отменить для проведения боксерского поединка. Таким образом, у нас есть большая проблема с нашими иностранными боксерами, которые находятся за пределами США”, – сказал Арум.

Ранее Боб Арум заявил, что поединок Джошуа и Фьюри не состоится.

Источник: champion.com.ua

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