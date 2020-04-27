Промоутер: У нас есть проблемы с такими боксерами, как Ломаченко

Арум отметил сложность в перелетах
#Арум, #Ломаченко
Про сорт здесь.
Источник – ESPN.
Организация боя украинского чемпиона в легком весе Василия Ломаченко может стать проблемой после окончания карантина, поскольку боец находится в Украине.
Об этом заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.
“Теперь с такими бойцами, как, например, Ломаченко, у нас проблема. Ломаченко вернулся в Украину, чтобы быть со своей семьей, и это понятно. Вопрос в том, сможем ли мы вернуть его в США в короткие сроки. Я этого не знаю.
Сейчас введен запрет на полеты и мы не сможем его отменить для проведения боксерского поединка. Таким образом, у нас есть большая проблема с нашими иностранными боксерами, которые находятся за пределами США”, – сказал Арум.
Ранее Боб Арум заявил, что поединок Джошуа и Фьюри не состоится.