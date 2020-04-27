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Санчес: Я готов победить Джошуа прямо сейчас

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Кубинец готов встретиться с чемпионом

#Санчес, #Джошуа

Про сорт здесь.

Источник – boxingscene.

Проспект супертяжелого дивизиона Фрэнк Санчес может победить чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Об этом заявил сам кубинский боксер.

“Я готов победить Энтони Джошуа прямо сейчас, я уверен на тысячу процентов. Я видел, как он бьется, и я знаю свои способности. У меня есть базовый и любительский опыт, и это хорошо.

Из-за моего стиля и того, что я побил боксера, который избил его, я уверен, что смогу победить Джошуа”, – сказал Санчес.

Ранее, Белью назвал боксеров, которые побьют Усика.

Источник: champion.com.ua

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