Санчес: Я готов победить Джошуа прямо сейчас

Кубинец готов встретиться с чемпионом
#Санчес, #Джошуа
Про сорт здесь.
Источник – boxingscene.
Проспект супертяжелого дивизиона Фрэнк Санчес может победить чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).
Об этом заявил сам кубинский боксер.
“Я готов победить Энтони Джошуа прямо сейчас, я уверен на тысячу процентов. Я видел, как он бьется, и я знаю свои способности. У меня есть базовый и любительский опыт, и это хорошо.
Из-за моего стиля и того, что я побил боксера, который избил его, я уверен, что смогу победить Джошуа”, – сказал Санчес.
Ранее, Белью назвал боксеров, которые побьют Усика.
Источник: champion.com.ua