Понедельник, 27 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксСтало известно, когда состоится чемпионский бой Постола
Бокс

Стало известно, когда состоится чемпионский бой Постола

AdminНет комментариев
Добавлено

Арум уверен, что этот поединок можно провести в июле

#Постол

Про сорт здесь.

Источник – Boxingnews 24.

Промоутерская компания Top Rank планирует в июле провести бой за два пояса первого полусреднего веса между Виктором Постолом и Хосе Рамиресом.

Об этом заявил руководитель компании Боб Арум.

“Поединок Виктора Постола против Хосе Рамиреса переносился дважды. Мы надеемся устроить этот бой, который станет главным противостоянием в первом среднем весе, где-то в июле.

Сейчас мы планируем проводить по четыре боя в рамках одного вечера бокса. Два из них будет транслировать ESPN или ESPN+, а один резервный поединок не будет показан по ТВ. Количество боев необходимо свести к минимуму, чтобы гарантировать безопасность бойцов ради общего блага.

Мы ведем предварительные переговоры с анонсером, ведь нам придется переместить их за пределы ринга. К тому же судьи не смогут находиться непосредственно у рингсайда. Нам придется внести много изменений, но мы будем усердно работать над тем, чтобы устроить эти потрясающие поединки”, – сказал Арум.

Раньше, Рамирес планирует изменить вес после боя с Постолом.

Читайте также:  Бой между Усиком и Чисорой может состоятся в Саудовской Аравии

Напомним, Руис призвал Джошуа провести третий бой.

Источник: champion.com.ua

загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Вайт назвал слабое место Джошуа

Кличко предлагал Маскаеву 3 миллиона долларов

Арум рассказал, когда восстановят боксерские поединки

Промоутер: У нас есть проблемы с такими боксерами, как Ломаченко

Санчес: Я готов победить Джошуа прямо сейчас

Закрыть