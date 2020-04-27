Стало известно, когда состоится чемпионский бой Постола

Арум уверен, что этот поединок можно провести в июле

#Постол

Про сорт здесь.

Источник – Boxingnews 24.

Промоутерская компания Top Rank планирует в июле провести бой за два пояса первого полусреднего веса между Виктором Постолом и Хосе Рамиресом.

Об этом заявил руководитель компании Боб Арум.

“Поединок Виктора Постола против Хосе Рамиреса переносился дважды. Мы надеемся устроить этот бой, который станет главным противостоянием в первом среднем весе, где-то в июле.

Сейчас мы планируем проводить по четыре боя в рамках одного вечера бокса. Два из них будет транслировать ESPN или ESPN+, а один резервный поединок не будет показан по ТВ. Количество боев необходимо свести к минимуму, чтобы гарантировать безопасность бойцов ради общего блага.

Мы ведем предварительные переговоры с анонсером, ведь нам придется переместить их за пределы ринга. К тому же судьи не смогут находиться непосредственно у рингсайда. Нам придется внести много изменений, но мы будем усердно работать над тем, чтобы устроить эти потрясающие поединки”, – сказал Арум.