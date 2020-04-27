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Вайт назвал слабое место Джошуа

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Джошуа уязвим для ударов в правую часть его головы

#Вайт, #Джошуа

Про сорт здесь.

Источник – Boxing News.

Супертяжеловес Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) знает, как можно победить чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Об этом заявил сам британец.

“Джошуа уязвим для ударов в правую часть его головы. Это тот самый удар, который он пропустил в первом бою с Энди Руисом. Когда ты попадаешь Джошуа в правую часть головы, с ним покончено. Возможно, у него есть проблемы с вестибулярным аппаратом или что-то в этом роде.

Может, люди вокруг него перехвалили Джошуа, иначе я не знаю, почему Энтони подошел к первому бою с Руисом таким мощным. Он вышел на ринг, словно на прогулку. Мол, сейчас я разберусь с этим парнем и отправлюсь домой. Во втором бою Джошуа сделал именно то, что от него требовалось – перебоксировал и победил Руиса”, – отметил Уайт.

Ранее, Белью назвал боксеров, которые побьют Усика.

Источник: champion.com.ua

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