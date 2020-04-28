Хелениус: Если я встречусь с Джошуа, то Финляндия получит нового чемпиона мира

В последнем бою опытный финн уверенно разобрался с Ковнацкі
#Хелениус, #Джошуа
Про сорт здесь.
Источник – Boxing Scene.
Супертяжеловес Роберт Хелениус хочет драться с Энтони Джошуа в чемпионском бою.
Об этом заявил сам финский боксер.
“Думаю, наш бой с Джошуа будет очень интересным. Прекрасная возможность для меня. Когда я уже спарринговал с Энтони, поэтому мне немного знаком его стиль.
Мне нравится Джошуа, но он стоит на моем пути к титулам. Если я с ним встречусь, то Финляндия получит нового чемпиона мира”, – отметил Хелениус.
В последнем бою 36-летний Хелениус техническим нокаутом в четвертом раунде победил польского проспекта Адама Ковнацкі, нанеся тому первое поражение в карьере.
После победы над Ковнацкі финн стал претендентом на бой за чемпионский пояс WBA, которым владеет Энтони Джошуа.
Напомним, Джошуа отмечал, что хочет драться с Усиком, Уайлдером и Фьюри.