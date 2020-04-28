Хелениус: Если я встречусь с Джошуа, то Финляндия получит нового чемпиона мира

В последнем бою опытный финн уверенно разобрался с Ковнацкі

#Хелениус, #Джошуа

Про сорт здесь.

Источник – Boxing Scene.

Супертяжеловес Роберт Хелениус хочет драться с Энтони Джошуа в чемпионском бою.

Об этом заявил сам финский боксер.

“Думаю, наш бой с Джошуа будет очень интересным. Прекрасная возможность для меня. Когда я уже спарринговал с Энтони, поэтому мне немного знаком его стиль.

Мне нравится Джошуа, но он стоит на моем пути к титулам. Если я с ним встречусь, то Финляндия получит нового чемпиона мира”, – отметил Хелениус.