Кличко занял третье место в рейтинге лучших боксеров в истории

Блогер Rummy’s Corner составил рейтинг лучших боксеров

#Али, #Кличко

Источник – segodnya.ua.

Украинский боксер Владимир Кличко занял третье место в рейтинге лучших боксеров супертяжелого веса в каждом десятилетии.

Об этом сообщает блогер Rummy’s Corner.

Украинский боксер Владимир Кличко оказался на третьем месте в сводной таблице за свою историю, уступив лишь легендарному Мохаммеду Али и Джо Луису.

При этом только Кличко-младший и Али лидировали в рейтинге The Ring течение двух декад. Виталий Кличко занимает четвертое место в 2000-х и пятое – в 2010-х.

Бойцы получали баллы от одного до 10 на основании их позиций в рейтинге за определенный год. То есть, если боец был на 1-м месте в рейтинге, он получал 10 баллов, на 10-м – один балл.

The Ring составляет рейтинги с 1924 года, но для удобства таблица учитывает данные с 1930 года. Также статистика заканчивается в 2017 году, поэтому последняя декада оценена не в полном объеме.

Сводная таблица лучших боксеров супертяжелого веса:

1. Мухаммед Али (164 балла)

2. Джо Луис (138)

3. Владимир Кличко (136)

4. Леннокс Льюис (111)

5. Эвандер Холифилд (109)

6. Флойд Паттерсон (95)

7. Ларри Холмс (88)

8. Джордж Формен (86)

9. Джо Фрезер (84)

10. Майк Тайсон (77)

Ранее Кличко предлагал Маскаеву 3 миллиона долларов.