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Бокс

Миллер: Когда я надеру Ему задницу, все закроют свои рты

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Американец должен был боксировать, но попался на допинге

#Миллер #Джошуа

Источник – fightnews.info.

Непобежденный американский супертяжеловес Джаррелл Миллер желает получить возможность провести бой с Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) за пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

Об этом заявил сам боксер.

“Да, я проведу бой с Джошуа. Я восстановил свою репутацию в глазах публики. Я знаю, что произошло и что пошло не так. Когда я надеру задницу Джошуа, все закроют долбаные рты, особенно Эдди Гірн. Я очень хочу, чтобы он взял свои слова обратно. Я не собираюсь сидеть и триндеть. К черту все это. Пустите меня в ринг.

Конечно, у меня еще будет возможность подраться с Джошуа. Сколько еще дерьмо оппонентов Энтони будет привозить британским болельщикам? Никто не знает Кубрата Пулева. Я думаю, что он хороший соперник, но тут много переменных. Я не буду много говорить. Все хотят увидеть противостояние супергероя и злодея. Я буду злодеем”, – отметил Миллер.

Ранее, Вайт назвал слабое место Джошуа.

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Напомним, Белью назвал боксеров, которые побьют Усика.

Источник: champion.com.ua
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