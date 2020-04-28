Российский бывший чемпион бросил вызов легендарному Тайсону

У Маскаева тоже проснулась ностальгия по боксу

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Источник – sport-express.ru.

Майк Тайсон, который недавно сообщил о готовности вернуться на ринг, может встретиться с бывшим чемпионом WBC Олегом Маскаевым.

Об этом заявил сам россиянин.

“Конечно, я вышел бы против Майка, а кто бы не вышел ?! Но надо подготовиться, конечно, лагерь пройти месяца два. Я не буду говорить, что я его нокаутирую или что-то такое. Только бог знает, как может сложиться наш бой сейчас”, – заявил Маскаев.

Что интересно, Тайсон и Маскаев могли подраться в 2003-м году, однако бой сорвался на стадии организации.

Майк Тайсон завершил карьеру в 2005-м году, Олег Маскаев в последний раз выходил на ринг 7 лет назад.

Напомним, Тайсон заявлял, что Джошуа является глотком свежего воздуха в супертяжелом весе.