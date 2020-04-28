Тренер Усика: У Редкача уже в 2006 году были проблемы с головой

Лапин поделился мнением о Редкача

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Источник – Xsport.

Тренер Александра Усика Сергей Лапин с 2009 по 2015 год не слышал ничего о боксера Ивана Редкача.

Об этом заявил специалист.

“Его [Редкача] я знаю еще по сборной с 2006 года. У него уже тогда были проблемы с головой, поэтому его поведение для меня не стало сюрпризом, но, тем не менее, мы относились к нему по-доброму, как к члену команды. С 2009 года я о нем не слышал, до момента 2015 или 2016 году, когда я наткнулся на его фотографию с мексиканским паспортом, где я прочитал оскорбительное и неуважительные слова по отношению к Украине, в которой он прожил всю свою сознательную жизнь”, – сказал Лапин.

Ранее, Усик озвучил свою версию появления коронавирус.

Напомним, Джошуа отмечал, что хочет драться с Усиком, Уайлдером и Фьюри.