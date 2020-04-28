Валуев: Из уважения к Тайсону зал будет полный

Россиянин прокомментировал сенсационное возвращение легендарного боксера

#Тайсон #Валуев

Про сорт здесь.

Источник – ТАСС.

Легендарный Майк Тайсон в благотворительных боях из 4 раундов сможет собрать нужные средства.

Об этом заявил ексчемпіон мира в хевівейті Николай Валуев.

“Конечно, я давно видел его последние бои, и сейчас это будет отличаться от того, что было раньше, но все реально. Но дело не в этом, Тайсон четко указал цель возвращения на ринг, и я уверен – он эти средства точно соберет. Из уважения к “Железному Майка” зал будет полный, я уверен”, – отметил Валуев.