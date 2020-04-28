Валуев жестко ответил российскому футболисту, который раскритиковал Путина

Бывший чемпион мира по боксу считает, что Фролов не прав

#Валеев, #Фролов

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Источник – championat.com.

Критика власти со стороны голкипера самарского клуба Крылья Советов Евгения Фролова является не понятной.

Об этом заявил бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев.

“Не могу понять, что случилось с тем мужчиной и в каком месте он раб. Какие-то общие слова без аргументации. И сама власть, которая держит его под колпаком, платит ему деньги. Что не соответствует закону о том, что клубы должны сами искать эти денежки.

Он говорит об оплате налога или штрафа вовремя. Но у нас все четко знают, что на оплату штрафа есть льготное время, когда можно оплатить только процент от штрафа. Есть предложение не совершать правонарушения, чтобы штрафы не пришлось платить. Если ты не платишь налогов, то кислород перекрывают, и, например, ты не можешь выехать за границу. Так происходит и с теми, кто не платит алиментов и штрафов. Может, Фролов хотел привести в пример другие страны, где так не делают? Ну, в какой-то солнечной стране Лумумбы так не делают. Тогда надо ехать в Лумумбу и жить свободной жизнью, ездить с бешеной скоростью, не платить алиментов… Пусть он найдет такую свободную со всех сторон страну и уезжает жить как хочется.

Что касается его слов о чипизацию, то человек сегодня сама добровольно себя чіпувала. У этого вратаря вряд ли смартфон за полторы тысячи рублей, которыми часто пользуются пенсионеры, но даже с такими телефонами можно узнать местоположение владельца телефона”, – сказал Валуев.