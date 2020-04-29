Атлас: Усик победит Чисору единогласным решением судей

Тедди Атлас прокомментировал бой Усик – Чисора

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Источник – sport.ua.

Александр Усик имеет шанс на досрочную победу в бою против Дерека Чисоры.

Об этом рассказал известный тренер Тедди Атлас.

“Нужно отдать Усику должное. Он выйдет на бой с Чисорой в новой для себя супертяжелом весе. И противостоять ему будет настоящий боец. Он едет на бой в страну соперника. Но это подходит Усику, он уверен в себе парень.

Это тест в супертяжелом весе, который необходим Усику. Чисора решительный, сильный, агрессивный, может сильно ударить, очень опытный, но Усик может противопоставить ему хорошие ноги. Он младший, у него тоже есть неплохой опыт и уверенность в себе.

Он может выиграть титул в супертяжелом весе. У него есть шанс сделать то, что удается немногим: стать чемпионом в крузервейті и в хевівейті, как это сделал Холифилд 20 лет назад. Люди думали, что он слишком мал. Люди говорят, что Усику не хватит габаритов, но все говорили то же самое о Эвандера.

Думаю, Усик победит единогласным решением судей. Если Чисора замедлится в последних раундах, то, возможно, Усик победит досрочно”, – рассказал Атлас.