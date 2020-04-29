Белью: Мне нравится бить людей по лицу, но я не могу вернуться

Бывший соперник Усика заявил, что не собирается возобновлять карьеру боксера

#Белью

Источник – talksport.com.

Ексчемпіон в двух категориях Тони Белью очень скучает по рингу, но, несмотря на вызовы Энди Руиса (33-2, 22 КО), он не намерен возобновлять карьеру.

Об этом заявил британец.

“Я хочу драться все время, я не буду врать. Я бы хотел, чтобы каждый день у меня был запланирован бой и бить кого-то по лицу. Мне нравится драться, это заставляет мурашки бежали по коже. Но я не могу этого сделать.

Верите или нет, но на самом деле я скучаю за тем, как меня бьют по лицу.

С какой целью я мог бы вернуться? Не знаю. Может, шум? Через мысли о том, что я снова готовлюсь пройти через все это.

Мне нравится драться. Я всегда буду любить это: с рождения до самой смерти. Я не думаю, что мое время истекло. Но мне кажется, что мое тело снова сможет пройти 12 недель в тренировочном лагере”, – рассказал Бэллью.