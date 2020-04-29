Чахкієв: Усик сейчас способен побить Фьюри

Россиянин назвал сильнейших боксеров

#Усик #Чахкієв

Источник – ФБР.

В супертяжелом весе лучшим боксером является британец Энтони Джошуа.

Об этом заявил олимпийский чемпион 2008 года Рахим Чахкієв.

“Говоря о тех, кто сейчас бьется в профессиональном боксе, если говорить о супертяжелом весе, то я считаю, что сильный потенциал есть у Джошуа, поставлю его на первое место.

Ну и поставлю на Усика, но ему в этом весе еще надо обжиться. Хотя, если он сейчас встретится с Фьюри, то, на мой взгляд, он выигрывает”, – сказал Чахкієв.