Чахкієв: Усик сейчас способен побить Фьюри

Россиянин назвал сильнейших боксеров
#Усик #Чахкієв
Источник – ФБР.
В супертяжелом весе лучшим боксером является британец Энтони Джошуа.
Об этом заявил олимпийский чемпион 2008 года Рахим Чахкієв.
“Говоря о тех, кто сейчас бьется в профессиональном боксе, если говорить о супертяжелом весе, то я считаю, что сильный потенциал есть у Джошуа, поставлю его на первое место.
Ну и поставлю на Усика, но ему в этом весе еще надо обжиться. Хотя, если он сейчас встретится с Фьюри, то, на мой взгляд, он выигрывает”, – сказал Чахкієв.
Ранее Боб Арум заявил, что поединок Джошуа и Фьюри не состоится.
Источник: champion.com.ua