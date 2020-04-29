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Фроч: Я перебоксировал бы Альвареса

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Ветеран бокса уверен, что благодаря своим габаритам одержал бы победу

#Фроч, #Альварес

Источник – talkSport.

42-летний бывший чемпион мира в среднем весе Карл Фроч смог бы победить Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО).

Об этом заявил сам ветеран бокса.

“Если бы я боксировал против Канело, то не думаю, что он бы смог меня нокаутировать.

Я мог бы перебоксировать его, потому что я слишком большой для него. Я считаю, что рост и размах – это большое преимущество”, – сказал Фроч.

Рост Фроча – 185 см, размах рук – 191 см. У Сауля Альвареса эти показатели – 173 и 179 см соответственно. Карл Фроч завершил карьеру 31 мая 2014 года в качестве чемпиона WBA и IBF в среднем весе.

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Ранее, Альварес назвал приблизительную дату возвращения на ринг.

Напомним, Головкин не желает в сентябре драться с Альваресом.

Источник: champion.com.ua
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