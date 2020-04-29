Фроч: Я перебоксировал бы Альвареса

Ветеран бокса уверен, что благодаря своим габаритам одержал бы победу
#Фроч, #Альварес
Источник – talkSport.
42-летний бывший чемпион мира в среднем весе Карл Фроч смог бы победить Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО).
Об этом заявил сам ветеран бокса.
“Если бы я боксировал против Канело, то не думаю, что он бы смог меня нокаутировать.
Я мог бы перебоксировать его, потому что я слишком большой для него. Я считаю, что рост и размах – это большое преимущество”, – сказал Фроч.
Рост Фроча – 185 см, размах рук – 191 см. У Сауля Альвареса эти показатели – 173 и 179 см соответственно. Карл Фроч завершил карьеру 31 мая 2014 года в качестве чемпиона WBA и IBF в среднем весе.
Ранее, Альварес назвал приблизительную дату возвращения на ринг.
Напомним, Головкин не желает в сентябре драться с Альваресом.